СМИ: Месси может перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси может подписать контракт с английским «Манчестер Сити» в случае ухода из каталонского клуба.

Об этом сообщает журналист Fox Sports Кристиан Мартин в своём Twitter.

«Вероятность перехода Месси в «Манчестер Сити» действительно существует. Это подтверждают мои источники в Каталонии и Англии. Условиями сделки будут довольны все стороны», — написал Мартин.

Главным тренером «Сити» является Хосеп Гвардиола, который уже работал с Месси в «Барселоне».

Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси десять раз выигрывал вместе с командой чемпионат Испании, шесть раз завоёвывал Кубок и восемь — Суперкубок страны, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и по три раза — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Ранее Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном уходе Месси из «Барселоны».