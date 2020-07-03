Зидан прокомментировал слухи о возможном уходе Месси из «Барселоны»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слухи о возможном уходе аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси из каталонского клуба.
Зидан прокомментировал слухи о возможном уходе Месси из «Барселоны»
  • © REUTERS/Juan Medina

«Я не знаю, что произойдёт. Он в этой лиге, и мы хотим, чтобы тут были лучшие», — цитирует Зидана Marca

Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси десять раз выиграл вместе с командой чемпионат Испании, шесть раз завоёвывал Кубок и восемь — Суперкубок страны, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и по три раза — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Месси намерен покинуть «Барселону» в 2021 году.

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