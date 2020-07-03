СМИ: Месси намерен покинуть «Барселону» в 2021 году

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Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси собирается уйти из клуба по истечении контракта в июне 2021 года.
СМИ: Месси намерен покинуть «Барселону» в 2021 году
  • Reuters

Как сообщает Cadena SER, последние события в «Барселоне» заставили форварда прекратить переговоры о продлении соглашения с каталонцами.

Отмечается, что игрок недоволен информационными утечками из клуба, напряжённой обстановкой в команде, а также спортивным проектом сине-гранатовых, так как руководство не смогло предоставить ему наилучших партнёров на футбольном поле.

Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси десять раз выиграл вместе с командой чемпионат Испании, шесть раз завоёвывал Кубок и восемь — Суперкубок страны, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и по три раза — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Ранее экс-футболист «Барселоны» Кристоф Дюгарри резко высказался в адрес Месси.

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