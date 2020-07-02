Экс-футболист «Барселоны» Дюгарри резко высказался в адрес Месси
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«Чего боится Гризманн? Он боится полутораметрового ребёнка, который наполовину аутист? Он просто должен дать ему пощёчину, если есть проблемы», — приводит слова Дюгарри Actu Foot.
Гризманн перешёл в «Барселону» в 2019 году. В этом сезоне он провёл в составе сине-гранатовых 43 матча, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что тренер «Атлетико» Симеоне ушёл с интервью после вопроса про Гризманна.