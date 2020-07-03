Орлов раскритиковал Кокорина и Азмуна за поведение во время пандемии

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Зенита» Сердара Азмуна и форварда «Сочи» Александра Кокорина, права на которого принадлежат петербургскому клубу, за легкомысленное поведение во время пандемии коронавируса.

«Что это за профессиональное отношение, когда в условиях пандемии ты отдыхаешь с компанией, ещё и фотографируешься? То же самое касается и Азмуна. Они абсолютно обо всём забывают, что ли? Это же бьёт по репутации клуба. Да и они элементарно могут заразиться! Это же серьёзный риск. Ребята, вам вообще-то не по 15 лет», — заявил Орлов «Спорт-Экспрессу».

После возобновления сезона «Зенит» дважды штрафовал Азмуна за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии. Кокорин навещал друга в день рождения.

Ранее сообщалось, что Кокорин сможет сыграть с «Зенитом», если петербургскому клубу заплатят 25 млн рублей.