В РУСАДА рассказали о тестировании российских спортсменов на допинг в июне

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91 пробу взяли у российских спортсменов в период с 18 по 30 июня инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В РУСАДА рассказали о тестировании российских спортсменов на допинг в июне
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, 17 миссий оказались неудачными из-за отсутствия атлетов по указанному ими адресу. Проверку прошли представители тяжёлой и лёгкой атлетики, плавания, лыжных гонок, регби, художественной гимнастики, пауэрлифтинга, велоспорта, тенниса, карате и спортивной борьбы, информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что в РУСАДА прокомментировали намерение США отказаться от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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