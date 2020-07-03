В РУСАДА рассказали о тестировании российских спортсменов на допинг в июне

91 пробу взяли у российских спортсменов в период с 18 по 30 июня инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

© Владимир Песня

РИА Новости

По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, 17 миссий оказались неудачными из-за отсутствия атлетов по указанному ими адресу. Проверку прошли представители тяжёлой и лёгкой атлетики, плавания, лыжных гонок, регби, художественной гимнастики, пауэрлифтинга, велоспорта, тенниса, карате и спортивной борьбы, информирует ТАСС. Ранее сообщалось, что в РУСАДА прокомментировали намерение США отказаться от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA).