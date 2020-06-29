В РУСАДА прокомментировали намерение США отказаться от финансирования WADA

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала возможный отказ США от финансирования деятельности Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Почему правительство США сделало такое заявление, мне сложно сказать. Возможно, есть какие-то взаимные недовольства. Но выглядит это не очень красиво. Более того, я бы задумалась, какой месседж они посылают своим спортсменам, молодым спортсменам, делая подобные заявления. Это выглядит крайне противоречиво — с одной стороны, они как будто активно выступают за честный и чистый спорт, и тут же угроза и шантаж WADA», — приводит слова Пахноцкой РИА Новости.

Она отметила, что прежде не слышала о том, чтобы какая либо страна отказывалась от финансирования WADA.

«Даже в России несколько лет назад, когда была приостановлена деятельность РУСАДА, Паралимпийского комитета, лёгкой атлетики, тяжёлой атлетики, биатлона, в стране работали международные эксперты, ни разу не было никакой спекуляции на подобную тему», — добавила Пахноцкая.

Ранее WADA отреагировало на возможное лишение финансирования со стороны США.