В РУСАДА прокомментировали намерение США отказаться от финансирования WADA
- РИА Новости
«Почему правительство США сделало такое заявление, мне сложно сказать. Возможно, есть какие-то взаимные недовольства. Но выглядит это не очень красиво. Более того, я бы задумалась, какой месседж они посылают своим спортсменам, молодым спортсменам, делая подобные заявления. Это выглядит крайне противоречиво — с одной стороны, они как будто активно выступают за честный и чистый спорт, и тут же угроза и шантаж WADA», — приводит слова Пахноцкой РИА Новости.
Она отметила, что прежде не слышала о том, чтобы какая либо страна отказывалась от финансирования WADA.
«Даже в России несколько лет назад, когда была приостановлена деятельность РУСАДА, Паралимпийского комитета, лёгкой атлетики, тяжёлой атлетики, биатлона, в стране работали международные эксперты, ни разу не было никакой спекуляции на подобную тему», — добавила Пахноцкая.
Ранее WADA отреагировало на возможное лишение финансирования со стороны США.