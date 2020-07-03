Игрок «Спартака» Рассказов о VAR: таких систем в футболе быть не должно

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

«Я смотрю матчи английского и немецкого чемпионатов, и там видеоповторы часто помогают принимать верные решения. Мне нравится, что их системы определения взятия ворот понятны. Но очевидно, что полностью исключить ошибки невозможно. Бывает, даже повторы не дают чёткого ответа. И поэтому моя изначальная позиция относительно VAR не изменилась: мне кажется, таких систем в футболе быть не должно», — цитирует Рассказова пресс-служба «Спартака».

По его мнению, роковые ошибки судей являются важной и неотъемлемой частью игры. Кроме того, он считает, что один из существенных минусов VAR — затяжные паузы, которые нарушают темп матча, что может негативно сказаться на обеих командах, выходящих на поле.

Ранее Леонид Калошин объяснил, почему на матче «Спартак» — «Тамбов» не будет использоваться VAR.