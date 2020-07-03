Калошин объяснил, почему на матче «Спартак» — «Тамбов» не будет использоваться VAR

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Руководитель проекта по внедрению системы видеоассистента арбитра (VAR) в России Леонид Калошин рассказал, почему в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Тамбовом» не будет использоваться VAR.
Калошин объяснил, почему на матче «Спартак» — «Тамбов» не будет использоваться VAR
  • Reuters

«Ситуация заключается в том, что видеоассистенты в один день могут работать только на четырёх матчах. В субботу, 4 июля, у нас пять игр: «Динамо» и «Сочи» автоматически должны играть с VAR, потому что в прошлом туре они играли без него, «Крылья Советов» и «Ростов» — ростовчане борются за еврокубки, «Ахмат» и ЦСКА — у москвичей та же ситуация. «Спартак» за Лигу Европы и Лигу чемпионов не борется», — цитирует Калошина «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Тамбов» состоится 4 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Спартак» на данный момент занимает шестое место с 32 очками. «Тамбов» с 25 очками находится на 14-й позиции.

Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи заявил, что неверных решений арбитров в последних играх «Спартака» не было.

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