Кашшаи: неверных решений в играх «Спартака» не было

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прокомментировал недовольство владельца «Спартака» Леонида Федуна работой судей на играх своей команды.

«Могу понять, когда кто-то из клубов недоволен решениями. Для меня не проблема — мнение Федуна. Я все матчи анализирую, пенальти в Туле, офсайд с «Уфой» и мяч на линии, дерби — и не увидел ни одной ошибки. Не было неверных решений в играх «Спартака». Это футбол. Не всегда клубы довольны решениями арбитров, это нормально», — цитирует Кашшаи корреспондент Sport24.

Также руководитель судейского департамента РФС рассказал о том, что после каждого игрового дня рассматривается около 100 спорных моментов.

Ранее Кашшаи назвал арбитров высокой категории среди россиян.