Кашшаи назвал арбитров высокой категории среди россиян

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи ответил, кого из россиян считает судьями высокого класса.
Кашшаи назвал арбитров высокой категории среди россиян
  • РИА Новости

«У нас очень много опытных судей. Некоторые высокой категории — Карасёв, Еськов, Иванов. Нужно создавать конкуренцию, чтобы появлялись новые. Нужны новые арбитры, необходимо дать дорогу молодым», — приводит слова Кашшаи «Спорт-Экспресс».

При этом глава департамента судейства не стал называть имена лучших, по его мнению, арбитров Европы. Однако отметил, что испанские судьи превосходят своих коллег в плане физической готовности.

Ранее Кашшаи рассказал, почему женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова была назначена резервным арбитром на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Тамбовом».

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