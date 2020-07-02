Кашшаи назвал арбитров высокой категории среди россиян

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи ответил, кого из россиян считает судьями высокого класса.

«У нас очень много опытных судей. Некоторые высокой категории — Карасёв, Еськов, Иванов. Нужно создавать конкуренцию, чтобы появлялись новые. Нужны новые арбитры, необходимо дать дорогу молодым», — приводит слова Кашшаи «Спорт-Экспресс».

При этом глава департамента судейства не стал называть имена лучших, по его мнению, арбитров Европы. Однако отметил, что испанские судьи превосходят своих коллег в плане физической готовности.

Ранее Кашшаи рассказал, почему женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова была назначена резервным арбитром на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Тамбовом».