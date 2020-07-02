Глава департамента судейства РФС объяснил назначение женщины-арбитра Пустовойтовой на матч РПЛ
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«Она одна из лучших в Европе. Работала на матчах женской Лиги чемпионов. Ей можно гордиться. Моя обязанность — поддерживать её. И обязанность департамента судейства. Она много сделала для российского судейства», — цитирует Кашшаи «Спорт-Экспресс».
По его словам, назначение Пустовойтовой на матч «Зенита» и «Тамбова» не связано с тем, что Анастасия является подругой Катарин Кульчар, невесты Кашшаи.
Ранее футбольный судья Анастасия Пустовойтова поделилась эмоциями от первого в карьере назначения на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).