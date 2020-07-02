Глава департамента судейства РФС объяснил назначение женщины-арбитра Пустовойтовой на матч РПЛ

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи рассказал, почему женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова была назначена резервным арбитром на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Тамбовом».

«Она одна из лучших в Европе. Работала на матчах женской Лиги чемпионов. Ей можно гордиться. Моя обязанность — поддерживать её. И обязанность департамента судейства. Она много сделала для российского судейства», — цитирует Кашшаи «Спорт-Экспресс».

По его словам, назначение Пустовойтовой на матч «Зенита» и «Тамбова» не связано с тем, что Анастасия является подругой Катарин Кульчар, невесты Кашшаи.

Ранее футбольный судья Анастасия Пустовойтова поделилась эмоциями от первого в карьере назначения на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).