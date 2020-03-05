Арбитр Пустовойтова прокомментировала своё первое в карьере назначение на матч РПЛ

Футбольный судья Анастасия Пустовойтова поделилась эмоциями от первого в карьере назначения на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Назначение на тур РПЛ — это очень знаменательное событие как для меня лично, так и, наверное, для всего женского судейского корпуса. Тем более что матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдёт 8 марта — в Международный женский день», — цитирует рефери Sport24.

По её словам, лучше подарка для неё в этот день быть не может. Она также призналась, что ей волнительно перед таким ответственным событием и она постарается оправдать возложенное на неё доверие.

«Безусловно, буду серьёзно готовиться к предстоящему матчу, анализировать прошедшие игры с участием московского и грозненского клубов», — сказала Пустовойтова.

Девушка будет работать резервным арбитром на игре 21-го тура РПЛ между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом», которая состоится 8 марта в Москве. Главным судьёй назначен Кирилл Левников.

Ранее сообщалось, что Пустовойтова назначена на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».