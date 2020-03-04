Арбитр Пустовойтова назначена на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат»
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Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), 39-летняя Пустовойтова будет резервным судьёй встречи, главным арбитром которой назначен Кирилл Левников. Игра пройдёт 8 марта. Начало — в 19:00 мск.
Пустовойтова работавшая на финальном матче женской Лиги чемпионов сезона-2018/19 между «Лионом» и «Барселоной», в сентябре 2019 года была включена в список арбитров ПФЛ, в феврале 2020 года работала на матче Кубка ФНЛ.
Ранее сообщалось, что девушка — судья финала Кубка легенд высказалась после скандального матча.