Арбитр Пустовойтова назначена на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат»

Футбольный рефери Анастасия Пустовойтова получила своё первое назначение на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), 39-летняя Пустовойтова будет резервным судьёй встречи, главным арбитром которой назначен Кирилл Левников. Игра пройдёт 8 марта. Начало — в 19:00 мск.

Пустовойтова работавшая на финальном матче женской Лиги чемпионов сезона-2018/19 между «Лионом» и «Барселоной», в сентябре 2019 года была включена в список арбитров ПФЛ, в феврале 2020 года работала на матче Кубка ФНЛ.

Ранее сообщалось, что девушка — судья финала Кубка легенд высказалась после скандального матча.