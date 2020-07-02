Аленичев назвал Зобнина виновником поражения от ЦСКА и потребовал наказать игрока

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выступил за строгое наказание для Романа Зобнина, который получил красную карточку в матче с ЦСКА (0:1) за нарушение дисциплины.

Специалист считает, что, если бы красно-белые заканчивали встречу в равных составах с соперником, у них был бы шанс сравнять счёт. По словам Аленичева, в поражении «Спартака» от ЦСКА большая «заслуга» Зобнина.

«Я очень хорошо знаю Рому: он мне казался спокойным в жизни и уравновешенным на поле футболистом. Но что с ним иногда происходит? Ведь это не первый случай, когда его удаляют. Не знаю, что на него нашло теперь. Считаю, Роман заслуживает строгого наказания со стороны тренерского штаба. Думаю, если бы не красная карточка Зобнину, «Спартак» вполне мог отыграться. В последние 15—20 минут красно-белые устроили бы навал, и, не исключаю, сравняли бы счёт. Однако Роман подвёл команду», — приводит слова Аленичева «СЭ».

Ранее сообщалось, что Аленичев ответил экс-директору «Енисея», который обвинил его в злоупотреблении алкоголем.