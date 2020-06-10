Аленичев ответил экс-директору «Енисея», который обвинил его в злоупотреблении алкоголем

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Экс-наставник красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Дениса Петровского, который рассказал, как часто специалист употреблял алкоголь во время работы с командой.
Аленичев ответил экс-директору «Енисея», который обвинил его в злоупотреблении алкоголем
  • РИА Новости

«Мне друзья прислали утром. Напомню, что Петровского «Енисей» выгнал за дискредитацию клуба путём создания и публикации оскорблений, фейков и лжи. Бывший пресс-атташе красноярцев Станислав Меркис нашёл в себе силы публично извиниться за сделанное. Петровский — нет», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс»

Аленичев ушёл из «Енисея» в мае 2019 года после истечения контракта. В разное время он также тренировал юношескую сборную России (U-19), тульский «Арсенал» и московский «Спартак».

Ранее Петровский рассказал, как часто Аленичев употреблял алкоголь.

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