Николич о ничьей с «Крыльями Советов»: возможно, не хватило свежести

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничейный результат матча с самарскими «Крыльями Советов» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Николич о ничьей с «Крыльями Советов»: возможно, не хватило свежести
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«Получилась очень тяжёлая игра, как я и предвидел. После смены тренера у соперника было много желания и энергии. «Крылья» хорошо защищались всей командой, проводили контратаки, одну из них реализовали. Я недоволен той отдачей и той энергией, что были у нас в первом тайме. Возможно, не хватило свежести, мы играли через два дня на третий после матча в Казани. После перерыва было уже получше, мы создавали моменты, ушли от поражения. Теперь будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в столь плотном графике игр даже один лишний день на подготовку имеет значение.

«Как в нашем случае, ведь «Крылья» играли в прошлом туре на день раньше. Надеюсь, что к матчу с «Сочи» у меня в распоряжении будет большая обойма и будет ротация. Магкеев, Рыбус, Фарфан — я жду их возвращения», — добавил специалист.

Встреча «Локомотива» и «Крыльев Советов» завершилась вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук впервые в карьере забил в трёх матчах РПЛ подряд.

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