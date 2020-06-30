Гол Миранчука спас «Локомотив» от проигрыша «Крыльям Советов» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счётом 1:1.

«Крыльям Советов» забили первыми, уже на 14-й минуте отличился Деяа Радоньич.

«Локомотив» играл вдесятером с 50-й минуты, когда за две жёлтые карточки с поля был удалён Владислав Игнатьев. Численность составов команд уравнялась на 73-й минуте, после того как хавбек «Крылья Советов» Сафа Хади получил две жёлтые карточки за две минуты, и также был удалён.

От поражение «Локомотив» спас гол Алексея Миранчука, забившего на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

По итогам 25 туров «Локомотив» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» набрав 23 очков поднялись с 16-го на 15-е место.

Ранее сообщалось, что Гилерме был заменён в первом тайме из-за травмы.