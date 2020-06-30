Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА

Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» огласила стартовый состав команды на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

С первых минут в составе «Спартака» на поле выйдут Александр Максименко, Самуэль Жиго, Айртон, Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия, Эсекьель Понсе, Павел Маслов, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Александр Соболев, Иван Рассказов.

В запасе останутся Артём Ребров, Резиуан Мирзов, Джордан Ларссон, Андрей Ещенко, Илья Гапонов, Дмитрий Маркитесов, Никита Бакалюк и Константин Шильцов.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 июня на «ВЭБ Арене» и начнётся в 20:30 мск.

По итогам 24 туров ЦСКА с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 32 очками — шестое.

Ранее стал известен стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком».