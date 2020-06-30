Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»

Короткая ссылка
Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА огласила стартовый состав команды на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»
  • РИА Новости

С первых минут в составе ЦСКА на поле выйдут Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Иван Обляков, Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Никола Влашич и Фёдор Чалов.

В запасе останутся Илья Помазун, Владислав Тороп, Виктор Васин, Никита Котин, Арнор Сигурдссон, Кристиян Бистрович, Седрик Гогуа, Максим Елеев, Вадим Карпов и Наяир Тикнизян.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 июня на «ВЭБ Арене» и начнётся в 20:30 мск.

По итогам 24 туров ЦСКА с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 32 очками — шестое.

Ранее сообщалось, что Васин поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить