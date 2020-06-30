Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»

Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА огласила стартовый состав команды на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

С первых минут в составе ЦСКА на поле выйдут Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Иван Обляков, Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Никола Влашич и Фёдор Чалов.

В запасе останутся Илья Помазун, Владислав Тороп, Виктор Васин, Никита Котин, Арнор Сигурдссон, Кристиян Бистрович, Седрик Гогуа, Максим Елеев, Вадим Карпов и Наяир Тикнизян.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 июня на «ВЭБ Арене» и начнётся в 20:30 мск.

По итогам 24 туров ЦСКА с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 32 очками — шестое.

Ранее сообщалось, что Васин поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».