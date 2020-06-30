Футболист ЦСКА Васин поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Васин рассказал, чего ожидает от дерби со «Спартаком» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это абсолютно особенные противостояния, их ждёт вся страна», — цитирует Васина пресс-служба ЦСКА.

Защитник признался, что отлично помнит все матчи со «Спартаком», в которых принимал участие. А таже напомнил, что в его дебютном матче в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2012 году в роли соперника выступал именно «Спартак».

Васин известен по выступлениям за «Спартак-Нальчик», «Нижний Новгород», «Уфу» и «Мордовию». Цвета ЦСКА он защищает с 2011 года. За это время он провёл 71 матч и забил два мяча.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 30 июня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20:30 мск. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо сделал прогноз на матч его бывшего коллектива с ЦСКА в 25-м туре РПЛ.