Рианчо сделал прогноз на матч «Спартака» с ЦСКА в 25-м туре РПЛ

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Рауль Рианчо поделился мнением о матче своей бывшей команды с ЦСКА в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Будет тяжёлая битва. Для ЦСКА и «Спартака» непопадание в еврокубки будет означать провал. Фактор поля сейчас в таких обстоятельствах не даёт преимущества. Прогноз? Полагаю, увидим тенденцию последних матчей в дерби. 1:0, 2:1 — «Спартак» победит», — приводит слова Рианчо Sport24.

По словам испанского специалиста, в настоящее время очень трудно прогнозировать исход матчей и выразил мнение, что встреча ЦСКА со «Спартаком» будет напоминать «кофе без кофеина». Так Рианчо намекнул на отсутствие на трибунах фанатов, определяющих настроение и влияющих на игру спортсменов.

Также Рианчо отметил, что после паузы из-за коронавируса футбол стал намного медленнее, чему способствуют паузы на водопой и пять замен в матчах.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 30 июня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в 20:30 мск. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее известный в прошлом спортивный комментатор, а ныне видеоблогер Василий Уткин заявил, что у главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко испорчены отношения с голкипером Игорем Акинфеевым.