Уткин заявил, что у Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым

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Известный в прошлом спортивный комментатор, а ныне видеоблогер Василий Уткин заявил, что у главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко натянутые отношения с капитаном коллектива, голкипером Игорем Акинфеевым.
Уткин заявил, что у Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым
  • Reuters

«У Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым, это правда. Не потому, что один на второго покрошил батон. Это всё накапливается», — цитирует Уткина «Рейтинг букмекеров» со ссылкой на «Эхо Москвы».

По словам известного в прошлом комментатора, футбольная команда не является клубом друзей. А отличные отношения в ней только в тот момент, когда коллектив побеждает.

Акинфеев защищает цвета ЦСКА с 2003 года. В составе армейского клуба он провёл 631 матч, пропустив 555 мячей. При этом в 269 встречах он оставил свои ворота в неприкосновенности.

Вратарь является шестикратным чемпионом и обладателем Кубка России, семь раз выигрывал Суперкубок страны. В сезоне-2004/05 он помог ЦСКА взять Кубок УЕФА.

Ранее известный футбольный агент Дмитрий Селюк назвал Гончаренко детским тренером.

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