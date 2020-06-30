Уткин заявил, что у Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым

Известный в прошлом спортивный комментатор, а ныне видеоблогер Василий Уткин заявил, что у главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко натянутые отношения с капитаном коллектива, голкипером Игорем Акинфеевым.

«У Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым, это правда. Не потому, что один на второго покрошил батон. Это всё накапливается», — цитирует Уткина «Рейтинг букмекеров» со ссылкой на «Эхо Москвы».

По словам известного в прошлом комментатора, футбольная команда не является клубом друзей. А отличные отношения в ней только в тот момент, когда коллектив побеждает.

Акинфеев защищает цвета ЦСКА с 2003 года. В составе армейского клуба он провёл 631 матч, пропустив 555 мячей. При этом в 269 встречах он оставил свои ворота в неприкосновенности.

Вратарь является шестикратным чемпионом и обладателем Кубка России, семь раз выигрывал Суперкубок страны. В сезоне-2004/05 он помог ЦСКА взять Кубок УЕФА.

Ранее известный футбольный агент Дмитрий Селюк назвал Гончаренко детским тренером.