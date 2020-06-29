Чернышенко: спорт возвращается в жизнь страны

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что спортивные мероприятия и соревнования возвращаются в жизнь россиян после паузы из-за пандемии коронавируса.
Чернышенко: спорт возвращается в жизнь страны
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«Спорт вернулся в нашу жизнь, у спортсменов есть возможность тренироваться, все базы работают. С 19 июня возобновился чемпионат Российской премьер-лиги. Уже сыграно 15 матчей. Другие виды спорта возвращаются к нормальной жизни, с июня идёт национальное первенство по регби, прошёл международный турнир по художественной гимнастике. 2 августа пройдёт всероссийский полумарафон, в августе-сентябре начнутся чемпионаты по хоккею, баскетболу и массовые соревнования, такие как всеми любимые «Кожаный мяч», всероссийский день бега «Кросс нации», фестиваль студенческого спорта. Важно, что планируются первые крупные международные соревнования, Игры стран СНГ, мы планируем их провести в сентябре в Казани, будет примерно 2,5 тыс. участников из 11 стран», — приводит слов Чернышенко ТАСС.

Ранее сообщалось, что Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры — 2022 пройдут в Казани.

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