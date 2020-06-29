Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры — 2022 пройдут в Казани

Казань примет Всемирные зимние Игры Специальной Олимпиады в 2022 году.

Столицу Татарстана выбрал Международный координационный совет.

«Принимая у себя Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года, Казань пополнила список городов мира, ведущих работу над адаптацией и интеграцией людей с особенностями интеллектуального развития в полноценную жизнь общества», — заявила президент Специальной Олимпиады Мэри Дэвис.

Соревнования помогут создать дополнительные возможности для социальной адаптации примерно трёх миллионов человек с особенностями развития, проживающих в России.

Это будет первое международное мероприятие под эгидой Special Olympics International в России.

Программа будет включать семь видов — горнолыжный спорт, сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и бег на снегоступах. В Играх примут участие две тысячи спортсменов и юнифайд-партнёров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран.

Проект получит поддержку правительства России и Республики Татарстан.

«Проведение этого престижного и чрезвычайно важного мероприятия даёт нам возможность показать России и миру, что люди с особенностями интеллектуального развития способны соревноваться на самом высоком спортивном уровне, а наше движение — это не только сильная спортивная организация, но и лидер в стремлении к инклюзивному миру», — отметила президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, со своей стороны, сказал, что спорт не знает границ, и проведение Всемирных зимних Специальных Олимпийских игр — яркое тому подтверждение.

Как добавил глава региона, республика всегда с высокой ответственностью подходит к организации мероприятий, которые нам доверили, Игры в 2022 году не станут исключением.