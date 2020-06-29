В MLS сообщили о 18 положительных тестах на коронавирус

Пресс-служба североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) сообщила о количестве случаев заболевания коронавирусом с момента возобновления тренировочного процесса.

Сообщается, что за период с 4 июня, когда были возобновлены тренировки, протестированы 668 игроков, у 18 из которых был выявлен коронавирус. Положительный результат на инфекцию также дали тесты шести работников команд.

Отмечается, что по результатам последних тестов выявлено только два случая заболевания, и оба среди футболистов.

Сезон MLS будет возобновлён турниром MLS is Back, в котором примут участие все 26 команд лиги, по его завершении будет возобновлён регулярный чемпионат.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду заинтересован в продолжении карьеры в MLS.