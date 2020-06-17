Бывший одноклубник Роналду заявил, что португалец планирует перебраться в MLS

Португальский полузащитник «Орландо Сити» Нани рассказал, что его партнёр по сборной Португалии и бывший одноклубник по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заинтересован в продолжении карьеры в североамериканской Высшей футбольной лиге (MLS).

«Пару лет назад Роналду говорил мне, что может перейти в MLS. Это не точно, но вероятность существует. MLS — великая лига. Конечно, есть моменты, в которых лига и игроки должны прогрессировать. Но здесь есть фантастические клубы с прекрасной организацией, классные тренеры и футболисты. С каждым сезоном в MLS становится всё лучше», — цитирует Нани ESPN.

Роналду в настоящее время выступает за туринский «Ювентус», куда перешёл летом 2018 года из мадридского «Реала». Контракт португальца с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее cообщалось, что двукратный чемпион НБА Дюрант стал совладельцем клуба MLS.