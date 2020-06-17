Бывший одноклубник Роналду заявил, что португалец планирует перебраться в MLS

Короткая ссылка
Португальский полузащитник «Орландо Сити» Нани рассказал, что его партнёр по сборной Португалии и бывший одноклубник по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заинтересован в продолжении карьеры в североамериканской Высшей футбольной лиге (MLS).
Бывший одноклубник Роналду заявил, что португалец планирует перебраться в MLS
  • Reuters

«Пару лет назад Роналду говорил мне, что может перейти в MLS. Это не точно, но вероятность существует. MLS — великая лига. Конечно, есть моменты, в которых лига и игроки должны прогрессировать. Но здесь есть фантастические клубы с прекрасной организацией, классные тренеры и футболисты. С каждым сезоном в MLS становится всё лучше», — цитирует Нани ESPN.

Роналду в настоящее время выступает за туринский «Ювентус», куда перешёл летом 2018 года из мадридского «Реала». Контракт португальца с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года. 

Ранее cообщалось, что двукратный чемпион НБА Дюрант стал совладельцем клуба MLS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить