Бывший одноклубник Роналду заявил, что португалец планирует перебраться в MLS
- Reuters
«Пару лет назад Роналду говорил мне, что может перейти в MLS. Это не точно, но вероятность существует. MLS — великая лига. Конечно, есть моменты, в которых лига и игроки должны прогрессировать. Но здесь есть фантастические клубы с прекрасной организацией, классные тренеры и футболисты. С каждым сезоном в MLS становится всё лучше», — цитирует Нани ESPN.
Роналду в настоящее время выступает за туринский «Ювентус», куда перешёл летом 2018 года из мадридского «Реала». Контракт португальца с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Ранее cообщалось, что двукратный чемпион НБА Дюрант стал совладельцем клуба MLS.