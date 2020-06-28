Черчесов считает Гилерме лучшим кандидатом на место основного вратаря сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался по поводу позиции голкипера национальной команды.
Черчесов считает Гилерме лучшим кандидатом на место основного вратаря сборной России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы можем только констатировать, кто у нас есть после Игоря Акинфеева. На сегодняшний день номер один — это Маринато Гилерме. Всех остальных мы будем смотреть, отслеживать», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он отметил, что есть талантливые вратари, у которых уже появляется стабильность, и заверил, что на них тренерский штаб ещё будет обращать внимание.

«Насколько важен голкипер «Спартака» Александр Максименко? Он в большой команде. Это значит, что и менталитет соответствующий должен быть — надо первые места занимать. Он играет за молодёжную сборную, с её тренером мы в постоянном контакте. Так что вся информация, которая нужна, у нас есть. Но всё надо делать вовремя», — заявил Черчесов.

Ранее Черчесов рассказал, когда станет известно о месте проведения матча Россия — Сербия.

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