Черчесов считает Гилерме лучшим кандидатом на место основного вратаря сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался по поводу позиции голкипера национальной команды.

«Мы можем только констатировать, кто у нас есть после Игоря Акинфеева. На сегодняшний день номер один — это Маринато Гилерме. Всех остальных мы будем смотреть, отслеживать», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он отметил, что есть талантливые вратари, у которых уже появляется стабильность, и заверил, что на них тренерский штаб ещё будет обращать внимание.

«Насколько важен голкипер «Спартака» Александр Максименко? Он в большой команде. Это значит, что и менталитет соответствующий должен быть — надо первые места занимать. Он играет за молодёжную сборную, с её тренером мы в постоянном контакте. Так что вся информация, которая нужна, у нас есть. Но всё надо делать вовремя», — заявил Черчесов.

Ранее Черчесов рассказал, когда станет известно о месте проведения матча Россия — Сербия.