Черчесов рассказал, когда станет известно о месте проведения матча Россия — Сербия

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ожидает информацию о месте проведения матча Лиги наций между национальной командой и Сербией до 7 июля.

«До 7 июля нам надо сообщить в УЕФА место проведения матча с Сербией. Мы запрос отправили, чтоб узнать, как хочет УЕФА: со зрителями или без, ждем ответа. В зависимости от ответа и ситуации у нас самих будем решать», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он отметил, что россияне хотят играть не только в Москве, так как хотят, чтобы болельщики могли наблюдать за сборной в разных городах, но если зрители не смогут посетить игру, то, как считает Черчесов, нет смысла куда-либо выезжать.

«Лишнего вылета не будет. Поэтому нам надо дождаться информации. Естественно, мы хотим со зрителями, чтобы нас видели регионы. Посмотрим», — добавил Черчесов.

Матч между Россией и Сербией должен состояться 3 сентября в рамках первого тура Лиги наций.

Ранее Черчесов прокомментировал инцидент с матчем между «Сочи» и «Ростовом».