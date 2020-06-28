Черчесов рассказал, когда станет известно о месте проведения матча Россия — Сербия

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ожидает информацию о месте проведения матча Лиги наций между национальной командой и Сербией до 7 июля.
Черчесов рассказал, когда станет известно о месте проведения матча Россия — Сербия
  • Reuters

«До 7 июля нам надо сообщить в УЕФА место проведения матча с Сербией. Мы запрос отправили, чтоб узнать, как хочет УЕФА: со зрителями или без, ждем ответа. В зависимости от ответа и ситуации у нас самих будем решать», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он отметил, что россияне хотят играть не только в Москве, так как хотят, чтобы болельщики могли наблюдать за сборной в разных городах, но если зрители не смогут посетить игру, то, как считает Черчесов, нет смысла куда-либо выезжать.

«Лишнего вылета не будет. Поэтому нам надо дождаться информации. Естественно, мы хотим со зрителями, чтобы нас видели регионы. Посмотрим», — добавил Черчесов.

Матч между Россией и Сербией должен состояться 3 сентября в рамках первого тура Лиги наций.

Ранее Черчесов прокомментировал инцидент с матчем между «Сочи» и «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить