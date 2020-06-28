Черчесов прокомментировал инцидент с матчем между «Сочи» и «Ростовом»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о ситуации вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».

«Жизнь такая. Ситуацию нужно принимать как есть. Многие осуждают «Сочи»? А я приведу пример. «Урал» не сыграл с «Шинником» кубковый матч, а потом ничего не выиграл. Нужно находиться в игровом ритме», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он отметил, что не должно быть никаких двойных стандартов и клубы обязаны выходить на поле с теми игроками, которые могут выступать в конкретный момент. Тем не менее тренер считает, что команды должны сделать всё, чтобы не доходить до подобных ситуаций.

«Каждый клуб должен рассчитывать свои возможности. Повнимательнее, пожалуйста. Никто чемпионат останавливать не собирается. Это ваша ответственность перед клубом», — добавил Черчесов.

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ, несмотря на то что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за обнаружения коронавируса у шести футболистов. В итоге «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом. Матч завершился со счётом 10:1 в пользу «Сочи».

Ранее Черчесов поделился мнением о коронавирусе в чемпионате России.