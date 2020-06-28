Черчесов о ситуации с COVID-19 в клубах РПЛ: не знаем, как футболисты проводят свободное время

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о решении возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), а также прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

«Однозначно правильное решение принято. Это надо уважать. Футбольное сообщество должно правильно к этому относиться и обратить внимание на себя. Нужно исполнять регламент, согласованный с Роспотребнадзором», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он отметил, что каждый клуб должен понимать, как живут его игроки.

«Мы не знаем, как футболисты проводят свободное время. Здесь ответственность должна быть. Будем отталкиваться от того, что есть. Призываю к самодисциплине. Этот регламент принимался в непростой ситуации. РФС и РПЛ приняли очень сложное решение, чтобы футбол вернулся», — добавил Черчесов.

После возобновления сезона РПЛ случаи коронавируса были зафиксированы в «Ростове», «Динамо» и «Оренбурге».

Ранее Черчесов рассказал о состоянии игроков национальной команды, которые выступают в зарубежных чемпионатах.