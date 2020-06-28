Черчесов: думаю, что Смолов решил остаться в «Сельте»

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков национальной команды, которые выступают в зарубежных чемпионатах.
Черчесов: думаю, что Смолов решил остаться в «Сельте»
  • Reuters

«С теми, кто играет за границей, недавно разговаривал. Многое обсудили. У Фёдора Смолова ситуация меняется. Фёдор Кудряшов в хорошем состоянии. Денис Черышев не постоянно играет, но мы его поддерживаем. Александр Головин остаётся во Франции. Смолов в «Сельте»? Мы поддерживаем любое решение игрока, если он в нём уверен. У него сложная ситуация. Я только требовал, чтобы он сам решил, чего хочет. Думаю, что он решил остаться. Мы со всеми в контакте. И говорим, как видим ситуацию. Черышев? Мы ничего не рекомендуем. Пусть принимает ситуацию как есть. Он и до этого мало играл. Но даже 20—30 минут проводя на поле, он находился в хорошей форме. Главное, чтобы он был в тренировочном режиме, чтобы у него не было мышечных травм», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Смолов после перехода на правах аренды в «Сельту» в январе сыграл в 11 матчах и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне». Черышев в нынешнем сезоне провёл 26 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи за «Валенсию». Головин по итогам досрочно завершённого сезона во Франции сыграл в 30 матчах за «Монако», забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. В продолжающемся розыгрыше турецкой Суперлиги Кудряшов сыграл в 11 матчах за «Антальяспор» и отдал три голевые передачи. Ещё три матча он провёл в Кубке Турции, но не отметился результативными действиями.

Ранее Илья Геркус высказал мнение о выступлении Смолова в матче 32-го тура Примеры с «Барселоной».

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