Геркус о голе Смолова: это не сверхдостижение, но работа очень-очень достойная

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о выступлении нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в матче 32-го тура испанской Примеры с «Барселоной».

«Вчера Фёдор совершил действие, сильно запутавшее наших диванных экспертов, которые давно его уже приговорили и высмеяли: он забил «Барселоне». Он забил сперва «Реалу», а теперь «Барселоне». За 11 матчей, которые пока сыграл в Ла Лиге. За «Сельту», стоящую на вылет», — написал Геркус с своём Telegram-канале.

Он отметил, что это крутое спортивное достижение, пример веры в себя, тяжёлой работы и смелости.

«Смелости, которая позволяет Смолову раз за разом выходить из зоны комфорта, искать себя в новых условиях и находить. Это не сверхдостижение, но работа очень-очень достойная. Главное — не это. Главное, что Фёдор показал пример игрока, ищущего развития своей карьеры, принимающего вызовы. Пример молодым, да и не только», — добавил функционер.

Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. В его активе два гола за команду из Виго в 11 матчах — в ворота «Реала» и «Барселоны».

Ранее сообщалось, что Селюк пошутил над голом Смолова в ворота «Барселоны».