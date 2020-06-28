Геркус о голе Смолова: это не сверхдостижение, но работа очень-очень достойная

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о выступлении нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в матче 32-го тура испанской Примеры с «Барселоной».
Геркус о голе Смолова: это не сверхдостижение, но работа очень-очень достойная
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«Вчера Фёдор совершил действие, сильно запутавшее наших диванных экспертов, которые давно его уже приговорили и высмеяли: он забил «Барселоне». Он забил сперва «Реалу», а теперь «Барселоне». За 11 матчей, которые пока сыграл в Ла Лиге. За «Сельту», стоящую на вылет», — написал Геркус с своём Telegram-канале.

Он отметил, что это крутое спортивное достижение, пример веры в себя, тяжёлой работы и смелости.

«Смелости, которая позволяет Смолову раз за разом выходить из зоны комфорта, искать себя в новых условиях и находить. Это не сверхдостижение, но работа очень-очень достойная. Главное — не это. Главное, что Фёдор показал пример игрока, ищущего развития своей карьеры, принимающего вызовы. Пример молодым, да и не только», — добавил функционер.

Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. В его активе два гола за команду из Виго в 11 матчах — в ворота «Реала» и «Барселоны».

Ранее сообщалось, что Селюк пошутил над голом Смолова в ворота «Барселоны».

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