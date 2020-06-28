Источник: Гран-при «Формулы-1» пройдёт на принадлежащей Ferrari трассе
- @ScuderiaFerrari
Как сообщает Motorsport, об этом официально будет объявлено в ближайшие дни.
По данным издания, этап пройдёт 11—13 сентября — через неделю после другого итальянского этапа в Монце. Гонка, которая станет для Ferrari 1000-й в чемпионатах мира, получит название Гран-при Тосканы — по названию области страны, где расположен автодром.
Отмечается, что гонка пройдёт без зрителей.
Автодром «Муджелло» прежде никогда не принимал гонки «Формулы-1», при этом на трассе регулярно проводятся гонки MotoGP.
Ранее источник назвал возможную дату проведения Гран-при «Формулы-1» во Вьетнаме.