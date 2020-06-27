Источник назвал возможную дату проведения Гран-при «Формулы-1» во Вьетнаме
- Reuters
Об этом сообщил в своём Twitter фотограф Парен Раваль. Кроме того он сообщил, что отель, который должны были использовать команды, забронирован на даты около 22 ноября. Именно в этот день может пройти гонка Гран-при Вьетнама.
Фотограф опубликовал в скриншот сообщения, в котором говорится, что планы будут обозначены в ближайшее время и отправлены всем по электронной почте.
Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге».
Ранее сообщалось, что Экклстоун потерял статус почётного председателя «Формулы-1».