Источник назвал возможную дату проведения Гран-при «Формулы-1» во Вьетнаме

Планы о проведении Гран-при Вьетнама в 2020 году могут быть объявлены «Формулой-1» в ближайшее время,

Об этом сообщил в своём Twitter фотограф Парен Раваль. Кроме того он сообщил, что отель, который должны были использовать команды, забронирован на даты около 22 ноября. Именно в этот день может пройти гонка Гран-при Вьетнама.

Фотограф опубликовал в скриншот сообщения, в котором говорится, что планы будут обозначены в ближайшее время и отправлены всем по электронной почте.

Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге».

Ранее сообщалось, что Экклстоун потерял статус почётного председателя «Формулы-1».