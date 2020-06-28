Порье госпитализировали после боя с Хукером на турнире UFC
- Reuters
За пять раундов спортсмены нанесли друг другу 308 точных ударов. Это третий показатель в истории лёгкого весового дивизиона UFC.
В видеообращении в Instagram Порье заявил, что отправляется в больницу для проверки головы. Потом он планировал присоединиться к семье. В СМИ появлялась информация о том, что медицинское обследование потребовалось и Хукеру.
Ранее сообщалось, что Порье отреагировал на предложение журналиста провести бой с Тони Фергюсоном.