Порье госпитализировали после боя с Хукером на турнире UFC

Короткая ссылка
Боец UFC Дастин Порье был госпитализирован после боя с Дэном Хукером.
Порье госпитализировали после боя с Хукером на турнире UFC
  • Reuters

За пять раундов спортсмены нанесли друг другу 308 точных ударов. Это третий показатель в истории лёгкого весового дивизиона UFC.

В видеообращении в Instagram Порье заявил, что отправляется в больницу для проверки головы. Потом он планировал присоединиться к семье. В СМИ появлялась информация о том, что медицинское обследование потребовалось и Хукеру.

Ранее сообщалось, что Порье отреагировал на предложение журналиста провести бой с Тони Фергюсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить