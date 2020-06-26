Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций — 2020/21

УЕФА опубликовал расписание группового этапа Лиги наций — 2020/21.

Первый матч сборная России проведёт дома с Сербией. Он состоится 3 сентября, говорится на официальном сайте УЕФА.

6 сентября подопечные Станислава Черчесова на выезде сыграют с Венгрией.

11 октября отечественная национальная команда примет Турцию, а 14-го — Венгрию.

Завершит групповой этап сборная выездными встречами с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Ранее Чанов сравнил Дивеева и Карпова с братьями Березуцкими.