Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций — 2020/21

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УЕФА опубликовал расписание группового этапа Лиги наций — 2020/21.
Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций — 2020/21
  • Reuters

Первый матч сборная России проведёт дома с Сербией. Он состоится 3 сентября, говорится на официальном сайте УЕФА

6 сентября подопечные Станислава Черчесова на выезде сыграют с Венгрией. 

11 октября отечественная национальная команда примет Турцию, а 14-го — Венгрию. 

Завершит групповой этап сборная выездными встречами с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). 

Ранее Чанов сравнил Дивеева и Карпова с братьями Березуцкими.

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