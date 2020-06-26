Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций — 2020/21
- Reuters
Первый матч сборная России проведёт дома с Сербией. Он состоится 3 сентября, говорится на официальном сайте УЕФА.
6 сентября подопечные Станислава Черчесова на выезде сыграют с Венгрией.
11 октября отечественная национальная команда примет Турцию, а 14-го — Венгрию.
Завершит групповой этап сборная выездными встречами с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
Ранее Чанов сравнил Дивеева и Карпова с братьями Березуцкими.