Чанов сравнил Дивеева и Карпова с братьями Березуцкими

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о проблемах армейцев в обороне.
Чанов сравнил Дивеева и Карпова с братьями Березуцкими
  • РИА Новости

«Это сложный момент. Действительно, сейчас очень много критикуют Игоря Дивеева с Вадимом Карповым. Но поверьте мне, они ещё вырастут в мастеров высокого класса. Дайте им немного времени. Вспомните, как ругали братьев Березуцких, когда они начинали карьеру. А в результате Вася и Лёша отыграли огромное количество матчей как за ЦСКА, так и за сборную. Молодым нужно доверять. Они должны пройти через ошибки», — заявил Чанов в интервью RT. 

Ранее Гришин отказался называть ЦСКА молодой командой.

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