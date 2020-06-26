Чанов сравнил Дивеева и Карпова с братьями Березуцкими

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о проблемах армейцев в обороне.

«Это сложный момент. Действительно, сейчас очень много критикуют Игоря Дивеева с Вадимом Карповым. Но поверьте мне, они ещё вырастут в мастеров высокого класса. Дайте им немного времени. Вспомните, как ругали братьев Березуцких, когда они начинали карьеру. А в результате Вася и Лёша отыграли огромное количество матчей как за ЦСКА, так и за сборную. Молодым нужно доверять. Они должны пройти через ошибки», — заявил Чанов в интервью RT.

Ранее Гришин отказался называть ЦСКА молодой командой.