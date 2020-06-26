Гришин отказался называть ЦСКА молодой командой

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Бывший главный тренер дубля ЦСКА Александр Гришин отказался называть армейцев молодой командой.
Гришин отказался называть ЦСКА молодой командой
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«Люди играют в Премьер-лиге по три года. Давным-давно пора обрести стабильность. Одно дело, если бы они проводили вместе первый сезон. Это относится только к мальчику Вадиму Карпову. Да и на протяжении полутора лет таких провалов у ЦСКА не было», — заявил Гришин в интервью RT. 

Также тренер подчеркнул, что молодые футболисты армейцев в этом сезоне перестали прогрессировать. 

«За примерами далеко ходить не надо. В прошлом сезоне РПЛ Фёдор Чалов забил 15 мячей, в этом — пять. Возможно, дают о себе знать некие психологические проблемы. Что греха таить, если команда не выигрывает с ноября, можно говорить, что она угодила в пике»,  — добавил специалист. 

Ранее Гришин заявил, что Овчинников работал главным только в «Кубани», минском и брянском «Динамо», да и там ничего не выиграл.

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