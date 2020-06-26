Гришин: Овчинников работал главным только в «Кубани», минском и брянском «Динамо», да и там ничего не выиграл
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«А как его удержать, если человек не хочет работать в клубе? Если Гончаренко желает уйти, нужно его отпустить. Ничего страшного не произойдёт», — заявил Гришин в интервью RT.
Также тренер не считает, что замена белоруса на его помощника Сергея Овчинникова придаст команде импульс.
«Играть осталось месяц, изменить что-то нереально. Любой тренер, который придёт сейчас в ЦСКА, ничего не сделает. А Овчинников не работал главным нигде, кроме «Кубани», минского и брянского «Динамо». Да и там ничего не выиграл», — добавил Гришин.
Ранее Кириченко заявил, что ЦСКА не хватает футболистов высокого уровня.