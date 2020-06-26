Кириченко: ЦСКА не хватает футболистов высокого уровня
- РИА Новости
«ЦСКА в последние годы ведёт себя на трансферном рынке скромно, если не брать в расчёт покупку Николы Влашича. Да, можно ждать, пока молодые ребята вырастут, но мы привыкли, что ЦСКА всегда стремится добиваться наивысшего результата здесь и сейчас. Виктор Михайлович Гончаренко — тренер высокого уровня, но любому тренеру нужны футболисты», — отметил экс-нападающий сборной России в интервью RT.
Ранее Кириченко рассказал, с чем связаны проблемы ЦСКА в обороне.