Кириченко: ЦСКА не хватает футболистов высокого уровня

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Дмитрий Кириченко заявил, что армейцам не хватает футболистов высокого уровня.

«ЦСКА в последние годы ведёт себя на трансферном рынке скромно, если не брать в расчёт покупку Николы Влашича. Да, можно ждать, пока молодые ребята вырастут, но мы привыкли, что ЦСКА всегда стремится добиваться наивысшего результата здесь и сейчас. Виктор Михайлович Гончаренко — тренер высокого уровня, но любому тренеру нужны футболисты», — отметил экс-нападающий сборной России в интервью RT.

Ранее Кириченко рассказал, с чем связаны проблемы ЦСКА в обороне.