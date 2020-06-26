Команда «Формулы-1» Williams представила новую раскраску машины

Британская команда «Формулы-1» Williams представила новую раскраску болида, изменённую после ухода титульного спонсора.

Изображения болида FW43 в новых цветах были опубликованы пресс-службой команды.

Our new look for the season ahead 👊#WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/oVs8VEKP8e — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) June 26, 2020

В конце мая Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором — компанией ROKiT. После этого коллектив из Гроу, не скрывая своего сложного финансового положения, допустил возможность полной продажи команды.

Команда Williams основана в 1977 году и является одной из старейших в пелотоне после Ferrari и McLaren. На счету пилотов команды 114 побед в 749 Гран-при. Wlliams девять раз выигрывал Кубок конструкторов. Семь раз пилоты британской команды становились чемпионами мира, в последний раз — в 1997 году.

Ранее Росс Браун заявил, что командой Williams интересуются серьёзные инвесторы.