Боец UFC Волков не может покинуть США из-за отмены рейсов

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков сообщил, что он застрял в США после турнира UFC Vegas 3.

«Друзья, всем привет! Мы немного застряли в Америке. Отменили рейсы, на которые мы покупали билеты. Ждём новых билетов и не теряем времени. Сделали небольшую пробежечку на пять километров, теперь подошли к турничкам. Продолжаем восстанавливаться, тренироваться, набирать обороты», — рассказал Волков в своём Instagram.

В последнем поединке россиянин уступил единогласным решением судей американцу Кёртису Блэйдсу.

Ранее сообщалось, что Волков выпал из топ-7 тяжёлого веса UFC после поражения от Блэйдса.