Боец UFC Волков не может покинуть США из-за отмены рейсов

Короткая ссылка
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков сообщил, что он застрял в США после турнира UFC Vegas 3.
Боец UFC Волков не может покинуть США из-за отмены рейсов
  • Reuters
  • © Chris Unger/Zuffa LLC via USA TODAY Sports

«Друзья, всем привет! Мы немного застряли в Америке. Отменили рейсы, на которые мы покупали билеты. Ждём новых билетов и не теряем времени. Сделали небольшую пробежечку на пять километров, теперь подошли к турничкам. Продолжаем восстанавливаться, тренироваться, набирать обороты», — рассказал Волков в своём Instagram.

В последнем поединке россиянин уступил единогласным решением судей американцу Кёртису Блэйдсу.

Ранее сообщалось, что Волков выпал из топ-7 тяжёлого веса UFC после поражения от Блэйдса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить