Боец UFC Волков не может покинуть США из-за отмены рейсов
- Reuters
- © Chris Unger/Zuffa LLC via USA TODAY Sports
«Друзья, всем привет! Мы немного застряли в Америке. Отменили рейсы, на которые мы покупали билеты. Ждём новых билетов и не теряем времени. Сделали небольшую пробежечку на пять километров, теперь подошли к турничкам. Продолжаем восстанавливаться, тренироваться, набирать обороты», — рассказал Волков в своём Instagram.
В последнем поединке россиянин уступил единогласным решением судей американцу Кёртису Блэйдсу.
Ранее сообщалось, что Волков выпал из топ-7 тяжёлого веса UFC после поражения от Блэйдса.