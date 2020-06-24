Волков выпал из топ-7 тяжёлого веса UFC после поражения от Блэйдса
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте UFC.
В преддверии поединка с Блэйдсом Волков занимал седьмое место в рейтинге тяжёлого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Поражение от американца отбросило россиянина на восьмое место. При этом его место занял ветеран категории Алистер Оверим, в мае нокаутировавший Уолта Харриса.
В своей профессиональной карьере Волков провёл 39 боёв, одержал 31 победу (23 — досрочно) и потерпел восемь поражений (четыре — досрочно).
Ранее стало известно, что Волков пропустит один месяц после поединка с американцем Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC Vegas 3.