Волков выпал из топ-7 тяжёлого веса UFC после поражения от Блэйдса

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков потерял одну позицию в рейтинге тяжёлого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после поражения от Кёртиса Блэйдса на турнире в Лас-Вегасе.

Об этом сообщается на официальном сайте UFC.

В преддверии поединка с Блэйдсом Волков занимал седьмое место в рейтинге тяжёлого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Поражение от американца отбросило россиянина на восьмое место. При этом его место занял ветеран категории Алистер Оверим, в мае нокаутировавший Уолта Харриса.

В своей профессиональной карьере Волков провёл 39 боёв, одержал 31 победу (23 — досрочно) и потерпел восемь поражений (четыре — досрочно).

Ранее стало известно, что Волков пропустит один месяц после поединка с американцем Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC Vegas 3.