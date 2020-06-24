Футболист «Реала» Хамес отказался от перехода в китайский клуб

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Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес рассказал, что ему поступало предложение от одного из китайских футбольных клубов.
Футболист «Реала» Хамес отказался от перехода в китайский клуб
  • Reuters

По его словам, он недоволен недостаточной игровой практикой в Мадриде и не понимает, почему он так мало выходит на поле.

«У меня было предложение из Италии, но оно не убедило меня, потому что я чувствовал, что это не подходит мне. В своё время мой представитель Хорхе Мендес сказал мне, что «Реал» сообщил ему, что у них есть предложение из Китая. Я ответил, что не собираюсь туда, независимо от предложенных условий. Я не был готов ехать в Китай, ведь я чувствую, что могу сделать гораздо больше в европейском футболе», — цитирует Хамеса Gol Caracol

В нынешнем сезоне Родригес провёл 14 матчей за «Королевский клуб», в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее экс-президент «Барселоны» назвал Луиша Фигу предателем за переход в «Реал» в 2000 году.

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