Экс-президент «Барселоны» назвал Фигу предателем за переход в «Реал» в 2000 году

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Бывший президент каталонского футбольного клуба «Барселона» Джоан Гаспарт вспомнил о переходе португальца Луиша Фигу в мадридский «Реал».
Экс-президент «Барселоны» назвал Фигу предателем за переход в «Реал» в 2000 году
  • Reuters

«Фигу был предателем. В ту же ночь, когда я был избран президентом «Барселоны», Фигу позвонил мне и сказал, что у него есть два билета: один в Мадрид и один в Барселону. Он сказал, что агент подписал контракт с «Реалом». Если Фигу не подпишет его, то должен будет заплатить около €3 млн», — цитирует Гаспарта Sport.es.

По его словм, Фигу тогда сказал, что не подведёт агента, но если «Барселона» заплатит данную сумму, то он останется. Функционер отметил, что он согласился на это, но, так как была ночь, Гаспарту не удалось взять документ с банковскими гарантиями, хотя Фигу попросил сделать это.

«Я дал ему гарантию, что мы возьмём на себя обязательства, но он перешёл в «Реал». Это был грязный и коварный поступок моего хорошего друга Флорентино Переса», — добавил Гаспарт.

Ранее сообщалось, что Неймар признался партнёрам по ПСЖ в желании вернуться в «Барселону».

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