СМИ: Японский клуб подаст в суд на экс-футболиста ЦСКА
- РИА Новости
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Как сообщает Globo Esporte, клуб приостановил выплату зарплаты игроку в апреле, так как он самовольно покинул Японию и вернулся в Бразилию во время пандемии коронавируса. В японском коллективе посчитали это нарушением контракта и теперь там хотят получить компенсацию, ссылаясь на оставшуюся сумму соглашения до декабря.
При этом спортсмен подаст встречный иск.
На прошлой неделе Жо перешёл в бразильский «Коринтианс».
Жо с 2006 по 2008 год выступал за московский ЦСКА. Он провёл в составе армейцев 80 матчей и забил 47 мячей.
Ранее Вагнер Лав признался, что мечтает завершить карьеру в ЦСКА.