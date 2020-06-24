СМИ: Японский клуб подаст в суд на экс-футболиста ЦСКА

Японский футбольный клуб «Нагоя Грампус» намерен обратиться в суд с требованием компенсировать $1 млн за досрочное расторжение контракта с бразильским форвардом Жо, который действовал до декабря этого года.

Как сообщает Globo Esporte, клуб приостановил выплату зарплаты игроку в апреле, так как он самовольно покинул Японию и вернулся в Бразилию во время пандемии коронавируса. В японском коллективе посчитали это нарушением контракта и теперь там хотят получить компенсацию, ссылаясь на оставшуюся сумму соглашения до декабря.

При этом спортсмен подаст встречный иск.

На прошлой неделе Жо перешёл в бразильский «Коринтианс».

Жо с 2006 по 2008 год выступал за московский ЦСКА. Он провёл в составе армейцев 80 матчей и забил 47 мячей.

Ранее Вагнер Лав признался, что мечтает завершить карьеру в ЦСКА.