Порье заявил о готовности провести реванш с Гэтжи

Бывший первый претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Дастин Порье заявил, что готов провести бой-реванш с Джастином Гэтжи.

«Я всегда открыт к этому. Думаю, тот наш поединок был боем года. Уверен, то же самое было бы и во второй раз», — цитирует Порье MMA Junkie.

По словам американского бойца, ему очень близок стиль Гэтжи. Как отметил Порье, если ему интересно наблюдать за каким-либо из спортсменов, значит, он был бы не против сразиться с ним в октагоне.

За свою карьеру Порье провёл 32 поединка, в которых одержал 25 побед (19 — досрочно), потерпел шесть поражений (четыре — досрочно), а ещё один бой был признан несостоявшимся. Их первый бой с Гэтжи состоялся 14 апреля 2018 года и завершился победой Дастина нокаутом в четвёртом раунде.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих тренировках и выразил уверенность, что будет защищать свой титул осенью.