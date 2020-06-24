Порье заявил о готовности провести реванш с Гэтжи

Короткая ссылка
Бывший первый претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Дастин Порье заявил, что готов провести бой-реванш с Джастином Гэтжи.
Порье заявил о готовности провести реванш с Гэтжи
  • Reuters

«Я всегда открыт к этому. Думаю, тот наш поединок был боем года. Уверен, то же самое было бы и во второй раз», — цитирует Порье MMA Junkie.

По словам американского бойца, ему очень близок стиль Гэтжи. Как отметил Порье, если ему интересно наблюдать за каким-либо из спортсменов, значит, он был бы не против сразиться с ним в октагоне. 

За свою карьеру Порье провёл 32 поединка, в которых одержал 25 побед (19 — досрочно), потерпел шесть поражений (четыре — досрочно), а ещё один бой был признан несостоявшимся. Их первый бой с Гэтжи состоялся 14 апреля 2018 года и завершился победой Дастина нокаутом в четвёртом раунде.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих тренировках и выразил уверенность, что будет защищать свой титул осенью. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить