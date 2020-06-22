В Белоруссии высказались о ситуации с Гончаренко в ЦСКА

В Белоруссии отреагировали на ситуацию вокруг главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.

«Что происходило с Виктором Гончаренко в ЦСКА и в чём главная проблема? Главная проблема на поверхности — у Гинера нет денег, у ЦСКА нет денег. Гончаренко, собственно, и брали в ЦСКА, чтобы он строил новую команду согласно ресурсам, которыми обладает клуб на данный момент. Он и строил», — сказал белорусский журналист Николай Ходасевич на своём YouTube-канале.

Он отметил, что сначала такой план и работа специалиста давали результат, но, по его мнению, класс игроков не так высок, чтобы постоянно бороться за высокие позиции, а это расстраивает и специалиста.

«Конечно, он не будет ждать, когда его попрут. Он хочет уйти сам, чтобы сохранить собственное здоровье. Он доказал, что подходит ЦСКА по философии — покупать задёшево, покупать задорого. Лучшего тренера они не найдут, ЦСКА лучше не станет. Поэтому если Гончаренко уйдёт из ЦСКА, это будет справедливый поступок», — выразил мнение Ходасевич.

По информации СМИ, главный тренер красно-синих Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА после разгромного проигрыша «Зениту» (0:4). При этом в мае белорусский специалист подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное до конца сезона-2020/21.

ЦСКА объявил, что к следующему матчу с «Динамо» команду будет готовить старший тренер Сергей Овчинников, а не Гончаренко.

Ранее Роман Широков заявил, что считает Курбана Бердыева достойным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА.