Широков считает Бердыева достойным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА

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Бывший футболист ЦСКА Роман Широков порассуждал о будущем московской команды после возможного ухода Виктора Гончаренко с поста главного тренера, а также поделился мнением о потенциальном назначении на эту должность экс-наставника «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева.
Широков считает Бердыева достойным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Если Гончаренко всё-таки уйдёт, то логичнее всего оставлять главным Овчинникова. Он давно в клубе, в курсе подготовки команды, игроков знает прекрасно. Пусть дорабатывает чемпионат, а дальше руководство уже решит. А тренеры свободные у нас есть — тот же Бердыев. Верю ли я в тандем Гинера и Бердыева? Если Бердыев хочет работать с ЦСКА и добиваться целей как тренер, то должен приходить и отвечать за матчи, тренировочный процесс. А если хочешь быть менеджером, то вакансий пока нет. Но связка Гинер — Бердыев в ЦСКА выглядит перспективно», — цитирует Широкова «Чемпионат».

По информации СМИ, главный тренер красно-синих Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА после разгромного проигрыша «Зениту» (0:4). При этом в мае белорусский специалист подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное до конца сезона-2020/21. 

ЦСКА объявил, что к следующему матчу с «Динамо» команду будет готовить Сергей Овчинников, а не Гончаренко.

Ранее сообщалось, что один из братьев Березуцких отказался стать и. о. главного тренера ЦСКА.

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